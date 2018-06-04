Больше 20 лесных пожаров потушили в Красноярском крае за прошедший уикенд

Больше двух десятков лесных возгораний общей площадью 218,2 гектара ликвидировали спасатели Красноярского края за прошедшие выходные. Об этом сообщили в краевом Минлесхозе.

«Очаги были обнаружены в 15 районах края. В тушении всех пожаров были задействованы более 430 человек, 46 единиц техники, 31 воздушное судно», — уточнили в ведомстве.

К первому дню рабочей недели в регионе остается десять действующих возгораний площадью около 600 гектаров. Наибольшая часть пожаров расположена в труднодоступной зоне, что осложняет работу спасателей. В ликвидации огня сейчас участвуют 179 человек. В ведомстве отметили, что угрозы населенным пунктам нет.