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Больше 20 лесных пожаров потушили в Красноярском крае за прошедший уикенд
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Больше 20 лесных пожаров потушили в Красноярском крае за прошедший уикенд 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Больше двух десятков лесных возгораний общей площадью 218,2 гектара ликвидировали спасатели Красноярского края за прошедшие выходные. Об этом сообщили в краевом Минлесхозе.
«Очаги были обнаружены в 15 районах края. В тушении всех пожаров были задействованы более 430 человек, 46 единиц техники, 31 воздушное судно», — уточнили в ведомстве.
К первому дню рабочей недели в регионе остается десять действующих возгораний площадью около 600 гектаров. Наибольшая часть пожаров расположена в труднодоступной зоне, что осложняет работу спасателей. В ликвидации огня сейчас участвуют 179 человек. В ведомстве отметили, что угрозы населенным пунктам нет.
При пожаре жилого дома в Иркутской области погибли женщина и маленький ребенок. Их тела были найдены после тушения постройки при разборе завалов.
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