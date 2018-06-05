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Жители Казани обвинили спасателей в позднем прибытии на пожар в ТЦ
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Жители Казани обвинили спасателей в позднем прибытии на пожар в ТЦ 

Авторадио 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Пожар в торговом центре «Порт» в Казани ликвидирован. Об этом сообщили в региональном МЧС. Возгорание произошло на первом этаже здания, общая площадь составила 200 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Для ликвидации последствий пожара были привлечены более 300 человек. Пострадавших нет. Между тем, жители Казани жалуются, что спасатели поздно прибыли на объект. Именно поэтому огонь не удалось вовремя сдержать и площадь возгорания за короткое время увеличилась в десять раз. К счастью, в момент ЧП комплекс еще не открылся, поэтому из него эвакуировали только персонал. Эксперты не исключают, что здание торгового центра спасти не удастся: слишком большие разрушения.
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