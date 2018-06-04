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Жители ЖК «Зенит» в Нижнем Новгороде остались без воды и света
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Жители ЖК «Зенит» в Нижнем Новгороде остались без воды и света 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Жители ЖК «Зенит» по улице Краснозвездной в Советском районе Нижнего Новгорода остались без водоснабжения и электричества. Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в управлении ГОЧС по городу, произошло повреждение кабеля 10 кВт.
Авария cлучилась в ночь с 3 на 4 июня. В настоящий момент на месте работает ремонтная бригада ООО «Энергосбыт». По словам представителя компании, причиной поломки стало устаревание инфраструктуры. «Все приходит в негодность», — сказал собеседник агентства.
Когда восстановят электро— и водоснабжение в жилом комплексе, неизвестно.
Ранее 63 населенных пункта Нижегородской области остались без электричества из-за урагана.
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