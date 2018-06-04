Жители ЖК «Зенит» в Нижнем Новгороде остались без воды и света

Жители ЖК «Зенит» по улице Краснозвездной в Советском районе Нижнего Новгорода остались без водоснабжения и электричества. Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в управлении ГОЧС по городу, произошло повреждение кабеля 10 кВт.

Авария cлучилась в ночь с 3 на 4 июня. В настоящий момент на месте работает ремонтная бригада ООО «Энергосбыт». По словам представителя компании, причиной поломки стало устаревание инфраструктуры. «Все приходит в негодность», — сказал собеседник агентства.

Когда восстановят электро— и водоснабжение в жилом комплексе, неизвестно.