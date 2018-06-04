В Ленобласти из горящего дома спасли 13 человек

Вечером 3 июня, в 20:40, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленобласти поступило сообщение о пожаре в поселке Кисельня Волховского района. По прибытии спасатели обнаружили пожар на первом и втором этажах и, эвакуировав из подъезда 13 человек с помощью спасательных устройств, приступили к тушению, сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти.

У пожарных ушло меньше часа на то, чтобы полностью справиться с огнем. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар обошелся без жертв и значительного материального ущерба, а пламя не распространилось на соседние помещения. Сейчас дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района выясняют причины и обстоятельства пожара.