СК Волгоградской области проводит проверку по поводу гибели пилота при крушении мотодельтаплана 

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку по поводу крушения мотодельтаплана в Волгоградской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, 04 июня 2018 года, около 5 часов утра, в районе поселка Заря Калачевского района Волгоградской области потерпел крушение мотодельтаплан, выполнявший сельскохозяйственные работы. Пилот воздушного судна, 1942 года рождения, погиб.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.