В Хайкоу будет создан новый район для стимулирования развития Хайнаньской пилотной зоны свободной торговли

Хайкоу, 4 июня / Синьхуа / — В городе Хайкоу, административном центре островной провинции Хайнань на юге Китая , будет создан новый район для стимулирования развития Хайнаньской пилотной зоны свободной торговли.

Новый район Цзяндун займет территорию площадью 298 кв. км и расположится на восточном побережье города. Район будет разделен на экологическую функциональную зону площадью около 106 кв. км, включающую национальный природный заповедник «Дунчжайган» площадью 33 кв. км, и зону интеграции индустриальных и городских объектов площадью около 192 км. км.

Строительные работы планируется завершить в течение семи лет, сообщил глава провинциального комитета по делам развития и реформ Фу Сюаньчао.

Объявлен международный конкурс на проект планировки нового района.

В апреле власти Китая объявили о своем решении поддержать Хайнань в превращении всего острова в пилотную зону свободной торговли, а также в постепенном продвижении к созданию на Хайнане порта свободной торговли с китайской спецификой. -0-