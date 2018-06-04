В Хайкоу будет создан новый район для стимулирования развития Хайнаньской пилотной зоны свободной торговли 

Хайкоу, 4 июня /Синьхуа/ — В городе Хайкоу, административном центре островной провинции Хайнань на юге Китая, будет создан новый район для стимулирования развития Хайнаньской пилотной зоны свободной торговли.
Новый район Цзяндун займет территорию площадью 298 кв. км и расположится на восточном побережье города. Район будет разделен на экологическую функциональную зону площадью около 106 кв. км, включающую национальный природный заповедник «Дунчжайган» площадью 33 кв. км, и зону интеграции индустриальных и городских объектов площадью около 192 км. км.
Строительные работы планируется завершить в течение семи лет, сообщил глава провинциального комитета по делам развития и реформ Фу Сюаньчао.
Объявлен международный конкурс на проект планировки нового района.
В апреле власти Китая объявили о своем решении поддержать Хайнань в превращении всего острова в пилотную зону свободной торговли, а также в постепенном продвижении к созданию на Хайнане порта свободной торговли с китайской спецификой. -0-