МЧС советует жителям Ленобласти не ставить машины под деревьями из-за возможного шторма

По данным синоптиков, в прибрежных районах Петербурга с 9:00 до 12:00 ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 12-16 м/с. Из-за этого в реках и каналах города поднимется уровень воды. Кроме того, в целом в регионе сохраняется вероятность лесных пожаров.

В Ленинградской области МЧС предупреждает о штормовом ветре и пожарах. 4 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы и порывы ветра до 15 м/c. Также в понедельник в Выборгском районе прогнозируется 5 класс пожароопасности.

Кроме того, ожидаются кратковременные дожди, температура днём составит до +20 градусов, ночью — до +15 градусов. Во вторник, 5 июня, синоптики прогнозируют снижение дневной температуры воздуха до +14 — +16 градусов.