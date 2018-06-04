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МЧС советует жителям Ленобласти не ставить машины под деревьями из-за возможного шторма
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МЧС советует жителям Ленобласти не ставить машины под деревьями из-за возможного шторма 

Ivyborg.ru 34 минуты назад
Автомобилистам Петербурга и Ленинградской области в управлении МЧС порекомендовали не парковать свои машины под деревьями в понедельник, 4 июня, из-за усиления ветра.
По данным синоптиков, в прибрежных районах Петербурга с 9:00 до 12:00 ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 12-16 м/с. Из-за этого в реках и каналах города поднимется уровень воды. Кроме того, в целом в регионе сохраняется вероятность лесных пожаров.
В Ленинградской области МЧС предупреждает о штормовом ветре и пожарах. 4 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы и порывы ветра до 15 м/c. Также в понедельник в Выборгском районе прогнозируется 5 класс пожароопасности.
Кроме того, ожидаются кратковременные дожди, температура днём составит до +20 градусов, ночью — до +15 градусов. Во вторник, 5 июня, синоптики прогнозируют снижение дневной температуры воздуха до +14 — +16 градусов.
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