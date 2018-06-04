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При пожаре в Коминтерновском районе Воронежа погибли мать и сын
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При пожаре в Коминтерновском районе Воронежа погибли мать и сын 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
При пожаре в Коминтерновском районе Воронежа погибли мать и сын, об этом «АиФ-Черноземье» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании жилого дома на улице Донской поступило спасателям в три часа ночи 4 июня. Пожар удалось потушить через час после вызова. Огонь уничтожил жилой дом, и под обломками спасатели обнаружили тела матери и сына.
«При тушении огня обнаружены тела 63-летнего мужчины и 85-летней женщины. Причина возникновения пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Возгорание тушили 12 спасателей и три пожарных расчета.
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