Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» следует в Северном море и в ближайшие сутки приступит к прохождению балтийской проливной…

Ранее, океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» совершило заход в сицилийский порт Мессина ( Италия ). «Океанографическое исследовательское судно ВМФ России ОИС «Адмирал Владимирский» следует в Северном море утвержденным курсом после завершения дальнего похода и выполнения задач в рамках гидрографической экспедиции ЮНЕСКО в Индийском океане. Материальная часть судна работает в штатном режиме, команда несет вахту по-походному», — об этом доложил в Адмиралтейство по каналам связи капитан ОИС «Адмирал Владимирский» Александр Пышкин. По докладу капитана «в ближайшие дни судно пройдет балтийскую проливную зону и войдет в Балтийское море. Прибытие судна в постоянный пункт базирования г. Кронштадт запланировано на 8 июня». Ранее, океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» совершило заход в сицилийский порт Мессина (Италия), где экипаж принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 110-й годовщине оказания экипажами кораблей практической эскадры Российского флота под командованием контр-адмирала В. И. Литвинова, помощи жителям Мессины, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения 1908 года.