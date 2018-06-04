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Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» следует в Северном море и в ближайшие сутки приступит к прохождению балтийской проливной…
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Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» следует в Северном море и в ближайшие сутки приступит к прохождению балтийской проливной… 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее, океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» совершило заход в сицилийский порт Мессина (Италия).
«Океанографическое исследовательское судно ВМФ России ОИС «Адмирал Владимирский» следует в Северном море утвержденным курсом после завершения дальнего похода и выполнения задач в рамках гидрографической экспедиции ЮНЕСКО в Индийском океане. Материальная часть судна работает в штатном режиме, команда несет вахту по-походному», — об этом доложил в Адмиралтейство по каналам связи капитан ОИС «Адмирал Владимирский» Александр Пышкин.
По докладу капитана «в ближайшие дни судно пройдет балтийскую проливную зону и войдет в Балтийское море. Прибытие судна в постоянный пункт базирования г. Кронштадт запланировано на 8 июня».
Ранее, океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» совершило заход в сицилийский порт Мессина (Италия), где экипаж принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 110-й годовщине оказания экипажами кораблей практической эскадры Российского флота под командованием контр-адмирала В. И. Литвинова, помощи жителям Мессины, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения 1908 года.
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