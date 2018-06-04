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Самолет с главой МИД Индии 14 минут не мог связаться с авиадиспетчерами
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Самолет с главой МИД Индии 14 минут не мог связаться с авиадиспетчерами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн — РИА Новости. Самолет военно-воздушных сил Индии, на борту которого находилась министр иностранных дел страны Сушма Сварадж, на 14 минут потерял связь с авиадиспетчерскими службами, говорится в сообщении управления аэропортов Индии.
Как информировало ведомство, в субботу Сварадж направлялась в ЮАР для участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Россия, Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка) в столице страны Претории. На пути ее самолет должен был сделать остановку в Маврикии, однако после того, как самолет вошел в воздушное пространство этой островной страны, экипаж в течение почти 14 минут не мог установить связь с диспетчерами.
После того как наземные службы активировали код «INCERFA», используемый в случаях, когда безопасность воздушного судна и находящихся в нем пассажиров может быть под угрозой, самолет вышел на связь и благополучно приземлился.
"Диспетчеры активировали код «INCERFA», не дожидаясь истечения 30 минут с момента последнего выхода самолета на связь. Вероятно, это было сделано потому, что на борту самолета находилась высокопоставленная персона", — резюмировали в индийском ведомстве.
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