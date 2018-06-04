Людей эвакуируют из подтопленного села в Якутии из‐за ледохода на реке

Река Яна во время ледохода затопила село Усть‐Янск ( Якутия ). Население срочно эвакуируют из зоны бедствия, сообщило «РИА Новости»

«Село Усть-Янск полностью подтоплено, на утро понедельника уровень воды составляет 1162 сантиметра при критическом 1023 сантиметров, лед стоит. В связи с дальнейшим продвижением ледохода на реке Яна, в случае сохранения заторных явлений, ожидается дальнейшее повышение уровня воды», — сообщили в местной службе спасения.

Из-за обильного паводка в регионе введен режим ЧС федерального уровня. В поселении подтоплена дизельная электростанция, из-за чего его жители остались без света. Котельной пока удается работать от резервного источника. На данный момент из села эвакуированы 24 человека, еще 18 ожидают вылета.

Ранее в Якутии были сильно затоплены поселения на реке Лена. В результате активного таяния под воду ушли почти два десятка поселений.