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На востоке Афганистана дети подорвались на мине
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На востоке Афганистана дети подорвались на мине 

Российская Газета 1 час назад
В Афганистане жертвами боевиков стали три подростка в возрасте 12-13 лет. Они подорвались на мине, установленной на дороге.
Инцидент произошел в провинции Нангархар на востоке страны, сообщает агентство «Интерфакс». Местные власти обвинили в совершении теракта ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки «ИГИЛ»).
Отметим, что не так давно на стадионе в городе Джелалабад на северо-востоке Афганистана прогремели сразу три взрыва. В результате теракта 8 человек погибли, еще 45 пострадали. Среди погибших — организатор матча по крикету и заместитель мэра города Мехтарлам.
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