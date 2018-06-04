На востоке Афганистана дети подорвались на мине 

Российская Газета: последние новости

У берегов Туниса обнаружили 48 тел мигрантов

Власти США обвинили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария"

Во Внуково сел самолет из Магнитогорска с неисправной стойкой шасси