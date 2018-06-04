Попарились. В Тазовском районе из-за пожара в бане пострадали люди 

В селе Газ-Сале 3 июня на улице Школьной горела деревянная баня. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них доставлены в больницу с ожогами.
В тушении пожара были задействованы 8 человек противопожарной службы ЯНАО и 2 единицы спецтехники.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружной противопожарной службе, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью. Огнем повреждено строение площадью 7 квадратных метров. Причины пожара и ущерб устанавливаются.