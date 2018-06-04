Попарились. В Тазовском районе из-за пожара в бане пострадали люди

В селе Газ-Сале 3 июня на улице Школьной горела деревянная баня. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них доставлены в больницу с ожогами.

В тушении пожара были задействованы 8 человек противопожарной службы ЯНАО и 2 единицы спецтехники.