Летевший в Нерюнгри самолёт вернулся в Якутск из-за неисправности

Лайнер Bombardier Q 300 благополучно приземлился в аэропорту Якутска. На борту находились 36 пассажиров. Для установления причин неисправности начала работу специальная комиссия.