Ещё
Летевший в Нерюнгри самолёт вернулся в Якутск из-за неисправности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летевший в Нерюнгри самолёт вернулся в Якутск из-за неисправности 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Лайнер Bombardier Q 300 благополучно приземлился в аэропорту Якутска. На борту находились 36 пассажиров. Для установления причин неисправности начала работу специальная комиссия.
Говорит Москва: последние новости
Сорок шесть человек погибли в кораблекрушении у берегов Туниса Легкомоторный самолёт разбился в Волгоградской области МЧС из-за пожара развернуло в Мытищах лабораторию для контроля состояния воздуха
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин369
В России разработали многоразовую ракету210
«Говноактриса я»: Самбурская объяснила синяки31
В Британии придумали новый способ насолить России107
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку122
Видео
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение