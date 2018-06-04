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Площадь лесного пожара за сутки возросла втрое в Охинском районе на севере Сахалина
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Площадь лесного пожара за сутки возросла втрое в Охинском районе на севере Сахалина 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
За сутки площадь лесного пожара в Охинском районе рядом с селом Тунгор увеличилась больше чем в три раза: с 20 гектар до 64 гектар. Об этом сообщило РИА «Сахалин‐Курилы» со ссылкой на пресс‐службу министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
В ведомстве отметили, что населенным пунктам пожар не угрожает.
Борьбу с огнем ведут 36 человек личного состава лесопожарных формирований и 18 единиц спецтехники. Помогает огнеборцам в тушении пожара авиация. Вертолеты К-32 и МИ-2 сбрасывают воду в эпицентры возгорания в лесных массивах.
Предварительно, причиной лесного пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В Долинском районе Сахалина лесные пожары подошли вплотную к поселку. Пожар разгорелся на сопке, покрытой бамбуком, а сильный ветер способствовал распространению огня.
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