Площадь лесного пожара за сутки возросла втрое в Охинском районе на севере Сахалина

За сутки площадь лесного пожара в Охинском районе рядом с селом Тунгор увеличилась больше чем в три раза: с 20 гектар до 64 гектар. Об этом сообщило РИА «Сахалин‐Курилы» со ссылкой на пресс‐службу министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области

В ведомстве отметили, что населенным пунктам пожар не угрожает.

Борьбу с огнем ведут 36 человек личного состава лесопожарных формирований и 18 единиц спецтехники. Помогает огнеборцам в тушении пожара авиация. Вертолеты К-32 и МИ-2 сбрасывают воду в эпицентры возгорания в лесных массивах.

Предварительно, причиной лесного пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В Долинском районе Сахалина лесные пожары подошли вплотную к поселку. Пожар разгорелся на сопке, покрытой бамбуком, а сильный ветер способствовал распространению огня.