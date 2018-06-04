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В Якутии река полностью подтопила село
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В Якутии река полностью подтопила село 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Якутия Инфо
ХАБАРОВСК, 4 июн — РИА Новости. Река Яна в Якутии, где проходит ледоход, полностью подтопила село Усть-Янск, идет эвакуация населения, сообщает КГУ «Служба спасения республики Саха (Якутия)» в понедельник.
"Село Усть-Янск полностью подтоплено, на утро понедельника уровень воды в Усть-Янске составляет 1162 сантиметра при критическом 1023 сантиметров, лед стоит. В связи с дальнейшим продвижением ледохода на реке Яна, в случае сохранения заторных явлений, ожидается дальнейшее повышение уровней воды у Усть-Янска", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в селе находится группа спасателей, которые наблюдают за обстановкой и помогают населению. В Усть-Янск завезены сухие пайки, раскладушки, постельное белье.
"Вчера, 24 человека эвакуированы на вертолете в поселок Казачье… Подтоплено здание дизельной электростанции, в связи с чем в поселке нет света. Котельная работает от резервного источника питания. В данное время, ожидаем вертолет для эвакуации 18 человек", — сообщают спасатели.
В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Якутии введен режим ЧС федерального уровня.
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