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Спасатели эвакуируют жителей подтопленного села Усть-Янск в Якутии
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Спасатели эвакуируют жителей подтопленного села Усть-Янск в Якутии 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 4 июня. Река Яна полностью подтопила село Усть-Янск на северо-востоке Якутии, идет эвакуация жителей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба региональной Службы спасения.
"Село Усть-Янск полностью подтоплено. В воскресенье 24 человека эвакуированы на вертолете в поселок Казачье, ожидается эвакуация еще 18 человек", — сказали в ведомстве.
По данным на утро понедельника, уровень воды в Усть— Янске составляет 1162 см при критическом 1023 см, лед стоит. «В связи с дальнейшим продвижением ледохода на реке Яна в случае сохранения заторных явлений ожидается дальнейшее повышение уровней воды у населенного пункта Усть-Янск с подтоплением пониженных участков местности», — добавили в пресс-службе.
В селе находится группа спасателей, туда завезены продукты, раскладушки и белье. Подтоплено здание дизельной электростанции, из-за чего в Усть-Янске нет света. Котельная работает от резервного источника питания.
В Усть-Янске живут около 250 человек. Сейчас в населенном пункте стоит ясная погода, около 15 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что в Якутии от паводка на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма и малых реках пострадали 47 населенных пунктов в 12 районах и на территории Якутска. С начала паводка было затоплено 1,3 тыс. жилых домов, в которых проживают более 4,4 тыс. человек. Для людей, оказавшихся в зоне паводка, развернуты пункты временного размещения, местные жители также пережидают разгул стихии у родственников и знакомых. В республике действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения, в подтопленных районах работают спасатели.
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