Спасатели эвакуируют жителей подтопленного села Усть-Янск в Якутии

ТАСС , 4 июня. Река Яна полностью подтопила село Усть-Янск на северо-востоке Якутии , идет эвакуация жителей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба региональной Службы спасения.

"Село Усть-Янск полностью подтоплено. В воскресенье 24 человека эвакуированы на вертолете в поселок Казачье, ожидается эвакуация еще 18 человек", — сказали в ведомстве.

По данным на утро понедельника, уровень воды в Усть— Янске составляет 1162 см при критическом 1023 см, лед стоит. «В связи с дальнейшим продвижением ледохода на реке Яна в случае сохранения заторных явлений ожидается дальнейшее повышение уровней воды у населенного пункта Усть-Янск с подтоплением пониженных участков местности», — добавили в пресс-службе.

В селе находится группа спасателей, туда завезены продукты, раскладушки и белье. Подтоплено здание дизельной электростанции, из-за чего в Усть-Янске нет света. Котельная работает от резервного источника питания.

В Усть-Янске живут около 250 человек. Сейчас в населенном пункте стоит ясная погода, около 15 градусов тепла.