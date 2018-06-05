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За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано четыре лесных пожара
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За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано четыре лесных пожара 

Хот 5 июня 2018
Фото: Хот
По данным Иркутскавиалесоохраны, за прошедшие сутки, 4 июня, на  землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара на  общей площади 85,5 га: по одному в Зиминском, Иркутском и Тайшетском
районах. Еще один очаг площадью 65 га лесной территории и пять гектаров,
не покрытых лесом, потушен в Усть-Илимском районе на землях
Министерства обороны России.
В локализованном состоянии находится один очаг площадью 6,5 га в лесном фонде на территории Усть-Илимского района.
В тушении пожаров 4 июня было задействовано 18 пожарных-десантников,
59 сотрудников лесной охраны, 14 мобилизованных граждан, 23 единицы
наземной техники и один вертолет Ми-8. Авиапатрулирование осуществляли
четыре самолета Ан-2 и четыре легкомоторных самолета в небе над  районами, где установились высокие классы пожароопасности. Общий налет
воздушных судов составил 33 часа 40 минут.
По данным на утро 5 июня, в Иркутской области действует два лесных
пожара на площади пять гектаров; в Жигаловском и Балаганском районах.
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