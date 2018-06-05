За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано четыре лесных пожара

По данным Иркутскавиалесоохраны, за прошедшие сутки, 4 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара на общей площади 85,5 га: по одному в Зиминском, Иркутском и Тайшетском

районах. Еще один очаг площадью 65 га лесной территории и пять гектаров,

не покрытых лесом, потушен в Усть-Илимском районе на землях

В локализованном состоянии находится один очаг площадью 6,5 га в лесном фонде на территории Усть-Илимского района.

В тушении пожаров 4 июня было задействовано 18 пожарных-десантников,

59 сотрудников лесной охраны, 14 мобилизованных граждан, 23 единицы

наземной техники и один вертолет Ми-8. Авиапатрулирование осуществляли

четыре самолета Ан-2 и четыре легкомоторных самолета в небе над районами, где установились высокие классы пожароопасности. Общий налет

воздушных судов составил 33 часа 40 минут.

По данным на утро 5 июня, в Иркутской области действует два лесных