В Иркутской области потушили четыре лесных пожара за сутки

ИРКУТСК , 5 июн — РИА Новости . Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки, еще один очаг локализован, сообщает пресс-служба правительства региона. "За прошедшие сутки, 4 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара на общей площади 85,5 гектаров: по одному в Зиминском, Иркутском и Тайшетском районах. Еще один очаг площадью 70 гектаров потушен в Усть-Илимском районе на землях министерства обороны России ", — говорится в сообщении. В локализованном состоянии находится один очаг площадью 6,5 гектаров. В тушении пожаров было задействовано 18 пожарных-десантников, 59 сотрудников лесной охраны, 14 мобилизованных граждан, 23 единицы наземной техники и один вертолет Ми-8. Отмечается, что, по данным на утро вторника, в Иркутской области действуют два лесных пожара на площади пять гектаров в Жигаловском и Балаганском районах.