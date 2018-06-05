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В Иркутской области потушили четыре лесных пожара за сутки
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В Иркутской области потушили четыре лесных пожара за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 5 июн — РИА Новости. Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки, еще один очаг локализован, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За прошедшие сутки, 4 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара на общей площади 85,5 гектаров: по одному в Зиминском, Иркутском и Тайшетском районах. Еще один очаг площадью 70 гектаров потушен в Усть-Илимском районе на землях министерства обороны России", — говорится в сообщении.
В локализованном состоянии находится один очаг площадью 6,5 гектаров.
В тушении пожаров было задействовано 18 пожарных-десантников, 59 сотрудников лесной охраны, 14 мобилизованных граждан, 23 единицы наземной техники и один вертолет Ми-8.
Отмечается, что, по данным на утро вторника, в Иркутской области действуют два лесных пожара на площади пять гектаров в Жигаловском и Балаганском районах.
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