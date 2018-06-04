В Иркутской области потушили 15 природных пожаров

"За минувшие выходные в Иркутской области ликвидированы 15 пожаров на общей площади 372 гектар, покрытых лесом, и 344 не лесных гектара", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в воскресенье были потушены шесть возгораний в Иркутском, Нижнеудинском, Чунском, Тулунском, Братском и Усть-Илимском районах. В локализованном состоянии находится один очаг площадью 70 гектар в военном лесничестве на территории Усть-Илимского района.

На утро понедельника в области действует один лесной пожар на площади 15 гектар в Тайшетском районе.