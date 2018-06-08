В Иркутской области и Забайкалье потушили почти все лесные пожары

"За минувшие сутки на землях лесного фонда ликвидировано три возгорания на 65,6 га. По состоянию на утро 8 июня в Иркутской области лесных пожаров нет", — сообщили в региональном правительстве.

В Забайкальском крае за прошедшие сутки потушено 11 лесных пожаров общей площадью 1,95 тыс. га. В пятницу утром в крае горел только один пожар площадью в один гектар. «Угрозы населенным пунктам нет», — отметили в краевом минприроды.

В Бурятии, где в начале недели природные пожары действовали на площади более 8 тыс. га, на утро пятницы зарегистрирован один очаг на землях Минобороны, он локализован, площадь, пройденная огнем, составила около 300 га. В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что на тушении возгорания работает сводный противопожарный отряд, сформированный из военнослужащих мотострелкового соединения округа — всего 60 человек, дислоцированного в Бурятии. «Уже потушено более 8 га. Экипажем путепрокладчика БАТ-2 произведена опашка и создание минерализованной полосы вокруг очага возгорания длиной около 25 км», — уточнили в пресс-службе ВВО. Военным помогают местные лесники.

Сокращение лесных пожаров зарегистрировано в Красноярском крае . За сутки площади возгораний уменьшилась с 724 до примерно 200 га. «Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в краевом Лесопожарном центре.