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В Иркутской области и Забайкалье потушили почти все лесные пожары
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В Иркутской области и Забайкалье потушили почти все лесные пожары 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Байкал24.ru
ТАСС, 8 июня. Почти все лесные пожары ликвидированы в Восточной Сибири — в Иркутской области и Забайкальском крае, в Бурятии завершают ликвидацию локализованного возгорания на землях Минобороны. Об этом сообщили в пятницу региональные власти.
"За минувшие сутки на землях лесного фонда ликвидировано три возгорания на 65,6 га. По состоянию на утро 8 июня в Иркутской области лесных пожаров нет", — сообщили в региональном правительстве.
В Забайкальском крае за прошедшие сутки потушено 11 лесных пожаров общей площадью 1,95 тыс. га. В пятницу утром в крае горел только один пожар площадью в один гектар. «Угрозы населенным пунктам нет», — отметили в краевом минприроды.
В Бурятии, где в начале недели природные пожары действовали на площади более 8 тыс. га, на утро пятницы зарегистрирован один очаг на землях Минобороны, он локализован, площадь, пройденная огнем, составила около 300 га. В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что на тушении возгорания работает сводный противопожарный отряд, сформированный из военнослужащих мотострелкового соединения округа — всего 60 человек, дислоцированного в Бурятии. «Уже потушено более 8 га. Экипажем путепрокладчика БАТ-2 произведена опашка и создание минерализованной полосы вокруг очага возгорания длиной около 25 км», — уточнили в пресс-службе ВВО. Военным помогают местные лесники.
Сокращение лесных пожаров зарегистрировано в Красноярском крае. За сутки площади возгораний уменьшилась с 724 до примерно 200 га. «Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в краевом Лесопожарном центре.
Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Якутии. В региональном департаменте по лесным отношениям сообщили, в республике действуют шесть пожаров на общей площади 977 га, один из них на 700 га локализован. «В Сунтарском районе сохраняется сложная лесопожарная обстановка, все силы брошены на защиту села Мар-Кюель (возле него горит пожар), по периметру села расставлены емкости и цистерны с водой, проложена минерализованная полоса», — сказали в департаменте. По данным ведомства, ситуацию осложняют ветер с порывами до 12 м/с и высокая температура. В борьбе с огнем участвуют 63 человека, в числе которых и местные жители, привлечено семь единиц техники, в населенном пункте действует режим ЧС.
ТАСС: последние новости
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