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Лесной пожар распространился из Внутренней Монголии в Хэйлунцзян
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Лесной пожар распространился из Внутренней Монголии в Хэйлунцзян 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 4 июня /Синьхуа/ — Ситуация с лесными пожарами в горах Большой Хинган остается серьезной. В воскресенье после полудня огонь перекинулся с территории национального природного заповедника «Ханьма» в автономном районе Внутренняя Монголия на территорию национального природного заповедника «Хучжун» в провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщило в понедельник местное ведомство по борьбе с лесными пожарами.
По состоянию на 13:00 понедельника, линия огня, распространившегося на территорию Хэйлунцзяна, составила около 3 км. На локализацию и тушение пожара направлено более 2000 сотрудников противопожарной службы и лесной полиции, также задействованы вертолеты и химические средства тушения пожара.
По прогнозу центральной метеослужбы, 4 июня в некоторых районах на северо-востоке Внутренней Монголии и северо-западе Хэйлунцзяна сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров в связи с неблагоприятными метеоусловиями. -0-
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