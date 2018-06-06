В Забайкалье потушили все лесные пожары, угрожавшие населению и экономике

ЧИТА , 6 июня. / ТАСС /. Все лесные пожары, которые представляли угрозу для населенных пунктов и объектов экономики, потушили в Забайкальском крае за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки в Забайкальском крае ликвидированы 33 лесных пожара на общей площади более 25 тыс. га. На 08:00 местного времени (02:00 мск) на территории лесного фонда Забайкальского края действуют девять пожаров общей площадью 1,95 тыс. га. Они находятся на труднодоступных и удаленных территориях Каларского района на севере Забайкалья. Эти пожары возникли из-за гроз, не угрожают населенным пунктам и объектам экономики", — сообщили в среду в региональном минприроды.

В министерстве отметили, что, поскольку прогнозируемые затраты на тушение этих пожаров превышают вред, который они могут причинить, региональные власти приняли решение о приостановке работ по ликвидации очагов возгорания.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, ограничено пребывание людей в лесах.