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В Забайкалье потушили все лесные пожары, угрожавшие населению и экономике
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В Забайкалье потушили все лесные пожары, угрожавшие населению и экономике 

ТАСС 54 минуты назад
ЧИТА, 6 июня. /ТАСС/. Все лесные пожары, которые представляли угрозу для населенных пунктов и объектов экономики, потушили в Забайкальском крае за минувшие сутки.
"За прошедшие сутки в Забайкальском крае ликвидированы 33 лесных пожара на общей площади более 25 тыс. га. На 08:00 местного времени (02:00 мск) на территории лесного фонда Забайкальского края действуют девять пожаров общей площадью 1,95 тыс. га. Они находятся на труднодоступных и удаленных территориях Каларского района на севере Забайкалья. Эти пожары возникли из-за гроз, не угрожают населенным пунктам и объектам экономики", — сообщили в среду в региональном минприроды.
В министерстве отметили, что, поскольку прогнозируемые затраты на тушение этих пожаров превышают вред, который они могут причинить, региональные власти приняли решение о приостановке работ по ликвидации очагов возгорания.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, ограничено пребывание людей в лесах.
ТАСС: последние новости
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