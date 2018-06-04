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Число лесных пожаров в Забайкалье за трое суток выросло почти в пять раз
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Число лесных пожаров в Забайкалье за трое суток выросло почти в пять раз 

ТАСС 48 минут назад
ЧИТА, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Количество лесных пожаров, зарегистрированных в Забайкальском крае, с утра пятницы увеличилось почти в пять раз — до 83 очагов. Их общая площадь превысила 23 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального минприроды.
"На 08:00 местного времени [02:00 мск], на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 83 лесных пожаров общей площадью 23 тыс. га. Пять из них локализованы на 657 га. Угрозы населенным пунктам нет", — сказали в пресс-службе. Утром в четверг в Забайкалье бушевали 17 лесных пожаров на площади свыше 7,97 тыс. га.
Как отметили в пресс-службе, тушением огня занимаются 296 человек, задействовано 53 единицы техники, в том числе четыре вертолета Ми-8.
В министерстве уточнили, что 73 из 83 действующих очагов расположены на труднодоступных и удаленных территориях в Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском и Каларском районах на севере Забайкалья. Общая площадь этих пожаров — 21,3 тыс. га. Региональные власти приняли решение о приостановке работ по их тушению.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта. Основная причина пожаров — человеческий фактор. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, ограничили пребывание людей в лесах.
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