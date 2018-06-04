Число лесных пожаров в Забайкалье за трое суток выросло почти в пять раз

"На 08:00 местного времени [02:00 мск], на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 83 лесных пожаров общей площадью 23 тыс. га. Пять из них локализованы на 657 га. Угрозы населенным пунктам нет", — сказали в пресс-службе. Утром в четверг в Забайкалье бушевали 17 лесных пожаров на площади свыше 7,97 тыс. га.

Как отметили в пресс-службе, тушением огня занимаются 296 человек, задействовано 53 единицы техники, в том числе четыре вертолета Ми-8.

В министерстве уточнили, что 73 из 83 действующих очагов расположены на труднодоступных и удаленных территориях в Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском и Каларском районах на севере Забайкалья. Общая площадь этих пожаров — 21,3 тыс. га. Региональные власти приняли решение о приостановке работ по их тушению.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта. Основная причина пожаров — человеческий фактор. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, ограничили пребывание людей в лесах.