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Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась до 71,2 тыс. га
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Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась до 71,2 тыс. га 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 5 июня. Лесными пожарами в регионах России охвачено около 71,2 тыс. га. Пройденная огнем площадь за сутки выросла на 7,8 тыс. га за счет разгоревшихся очагов в Приамурье и в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
"На 00:00 мск [07:00 местного времени] 5 мая на территории РФ действовало 70 лесных пожаров на площади 71 192 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 12 пожаров на землях лесного фонда на площади 51 201 га в Амурской области, 22 пожара на землях лесного фонда на площади 15 903 га в Хабаровском крае", — говорится в сообщении.
На начало суток 4 мая, по данным Авиалесоохраны, в России было 78 лесных пожаров на площади 63,4 тыс. га, которые активно тушились. В Приамурье горело около 45,3 тыс. га, в Хабаровском крае — 13,2 тыс. га.
Во вторник, кроме возгораний в лесах в этих регионах, пожары также регистрировались в Красноярском крае на 790 га, в Туве — на 693 га, в Забайкальском крае — на 430 га, в Бурятии — на 311 га, в Якутии — на 280 га, на Сахалине — на 64 га, в Еврейской АО — на 49 га, а также в Иркутской, Нижегородской, Московской областях и на Камчатке.
Природные пожары отмечались и на землях заповедников — в Амурской области, в Приморье, в Псковской области на общей площади свыше 1,1 тыс. га.
К борьбе с пожарами привлечено более 2,6 тыс. человек, задействовано порядка 450 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 70 воздушных судов. За минувшие сутки лесопожарным формированиям удалось потушить в регионах 70 лесных пожаров на площади около 5,6 тыс. га.
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