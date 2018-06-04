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Площадь лесных пожаров в РФ выросла на 17% за сутки
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Площадь лесных пожаров в РФ выросла на 17% за сутки 

BFM.RU 45 минут назад
Площадь возгораний в лесах России увеличилась с 54 тыс. га до 63,4 тыс. га за сутки, передает ТАСС. Наиболее сложная пожароопасная обстановка складывается в Амурской области, сообщает в понедельник пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны. «На 00:00 мск (07:00 хбр) 4 июня на территории РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 63 420 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.
По данным на начало суток 3 июня, в лесах регионов полыхало более 54 тыс. га. Площадь пожаров увеличилась за счет сильных возгораний в Амурской области и в Хабаровском крае — в этих регионах на выходные прогнозировался высокий, местами чрезвычайный класс пожарной опасности. В минувшие сутки площадь пожаров, по котором проводились работы по тушению, составляла 37,3 тыс. га и 5,3 тыс. га соответственно. По данным на утро понедельника, в Приамурье огнем было охвачено 45,3 тыс. га, в Хабаровском крае — 13,2 тыс. га.
Возгорания также отмечались в Забайкальском крае на 1,7 тыс. га, в Республике Тыва — на 700 га, в Красноярском крае — на 530 га, в Якутии — на 213 га, в Бурятии — на 103 га, на Сахалине — на 64 га, а также в Псковской, Иркутской, Московской, Еврейской автономной областях. В ряде регионов пожары действуют на землях заповедников, в частности — в Амурской области, в Бурятии и в Приморье.
К борьбе с огнем в лесах привлечено свыше 2,5 тыс. человек, задействовано 430 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 132 воздушных судна. В Амурской области и в Якутии работают также 170 парашютистов-десантников.
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