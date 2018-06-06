Лесные пожары на площади 13,1 тыс. га потушили в регионах России за сутки

ХАБАРОВСК , 6 июня. / ТАСС /. Лесные пожары общей площадью 13,1 тыс. га были ликвидированы в России за минувшие сутки, сейчас огнем охвачено 65,5 тыс. га. Об этом сообщает в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 5 июня, в России лесопожарными силами ликвидировано 48 лесных пожаров на площади 13106 га. На 00:00 мск (07:00 хбр) 6 июня на территории РФ действовало 50 лесных пожаров на площади 65447 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Самые сильные пожары действуют по-прежнему в Амурской области , где, по данным на утро среды, было зарегистрировано 11 очагов возгорания на площади почти 59 тыс. га (в предыдущие сутки огнем было охвачено 51,2 тыс. га).

Зарегистрирован также один пожар в заповеднике «Сихотэ-Алинский» в Приморье, его площадь составляет 408 га.

На тушении лесов в регионах работают почти 2 тыс. человек, задействовано 290 единиц техники, в авиационном мониторинге и тушении участвуют 67 воздушных судов.