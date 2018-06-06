Лесные пожары на площади 13,1 тыс. га потушили в регионах России за сутки 

ХАБАРОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Лесные пожары общей площадью 13,1 тыс. га были ликвидированы в России за минувшие сутки, сейчас огнем охвачено 65,5 тыс. га. Об этом сообщает в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 5 июня, в России лесопожарными силами ликвидировано 48 лесных пожаров на площади 13106 га. На 00:00 мск (07:00 хбр) 6 июня на территории РФ действовало 50 лесных пожаров на площади 65447 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Самые сильные пожары действуют по-прежнему в Амурской области, где, по данным на утро среды, было зарегистрировано 11 очагов возгорания на площади почти 59 тыс. га (в предыдущие сутки огнем было охвачено 51,2 тыс. га).
Около 3,6 тыс. га леса по состоянию на утро горело в Хабаровском крае, свыше 700 га — в Красноярском крае, порядка 460 га — в Якутии, более 360 га — на Сахалине. В Туве огнем охвачено 335 га, в Бурятии — 264 га, не считая 300 га, горящих на землях обороны. На небольших площадях пожары действовали в Иркутской области, на Алтае, в Еврейской АО, в Московской области.
Зарегистрирован также один пожар в заповеднике «Сихотэ-Алинский» в Приморье, его площадь составляет 408 га.
На тушении лесов в регионах работают почти 2 тыс. человек, задействовано 290 единиц техники, в авиационном мониторинге и тушении участвуют 67 воздушных судов.