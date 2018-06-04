В Канаде семнадцатилетний пилот посадил самолет на шоссе

МОСКВА , 4 июн — РИА Новости . Небольшой самолет совершил экстренную посадку на автомагистрали недалеко от канадского города Торонто, за штурвалом находился 17-летний молодой человек, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу вечером недалеко от населенного пункта Сандерленд , в 85 километрах от Торонто. По данным полиции провинции Онтарио, самолет вылетел из города Ошава, после чего пилот сообщил о проблемах с двигателем и подал сигнал бедствия.

Пилоту удалось благополучно посадить воздушное судно на автомагистраль, в результате происшествия самолет не получил повреждений, никто не пострадал.