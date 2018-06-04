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СМИ: в Канаде 17-летний пилот ночью посадил неисправный самолет на скоростное шоссе
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СМИ: в Канаде 17-летний пилот ночью посадил неисправный самолет на скоростное шоссе 

ТАСС 35 минут назад
ОТТАВА, 4 июня. /ТАСС/. Семнадцатилетний подросток сумел посадить неисправный небольшой самолет на скоростное шоссе недалеко от Торонто. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Global News.
Инцидент произошел минувшей ночью, но известно о нем стало только сейчас. По данным полиции, небольшой самолет, марка которого не сообщается, вылетел поздно вечером в субботу из аэропорта города Ошава (провинция Онтарио). Вскоре 17-летний пилот сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем и в итоге сумел совершить аварийную посадку на скоростном шоссе недалеко от города Сандерленд в 85 км к северо-западу от Торонто.
В результате инцидента никто не пострадал. Самолет, на борту которого находился только пилот, также не получил повреждений. Позже он был отбуксирован с проезжей части. Других подробностей пока не сообщается.
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