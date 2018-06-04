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Пятилетний мальчик разбился, упав с опоры моста в Мензелинском районе
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Пятилетний мальчик разбился, упав с опоры моста в Мензелинском районе 

Свободная пресса 43 минуты назад
Ребенок упал с высоты опоры моста и разбился насмерть. Трагедия произошла в деревне Канонерка республики Татарстан. Сообщается, что трое детей 5-7 лет играли у опоры разобранного моста. Один из детей упал с высоты опоры моста в реку. Прибежавший на место отец одного из мальчишек нырял в воду, но найти утонувшего ребенка так и не смог.
«На место трагедии выехали водолазы зонального поисково-спасательного отряда №6, спасатели Набережночелнинского поисково-спасательного отряда ПРПСО МЧС России и оперативная группа Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона. Около семи часов вечера тело мальчика было обнаружено на глубине 3-4 метров в трех метрах от берега, в 15 метрах ниже по течению реки от места падения», — цитирует сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по РТ «Татар-информ».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что под обрушившейся стеной на заброшенной стройке в Ставропольском крае погиб ребенок. Трагедия произошла в селе Рагули Апанасенковского района. На заброшенной стройке рухнула стена и плиты перекрытия, в этот момент на месте был ребенок, он погиб под завалами. Сообщается, что погибшему мальчику было 13 лет, он играл на стройке со сверстниками.
Новости по теме: На детской площадке в Псковской области погиб ребенок
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