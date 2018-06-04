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В мебельном цехе в Махачкале произошел пожар
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В мебельном цехе в Махачкале произошел пожар 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления МЧС России по Дагестану потушили пожар в мебельном цехе в Махачкале на площади 400 кв. м, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.
"По прибытию пожарных подразделений к месту возгорания по адресу Бейбулатова 7 «а» города Махачкалы было установлено, что горел одноэтажный мебельный цех. В 02:55 — ликвидирован. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 400 кв. м", — говорится в сообщении.
Причина пожара выясняется. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 56 человек и 17 единиц техники.
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