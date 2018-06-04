В мебельном цехе в Махачкале произошел пожар

"По прибытию пожарных подразделений к месту возгорания по адресу Бейбулатова 7 «а» города Махачкалы было установлено, что горел одноэтажный мебельный цех. В 02:55 — ликвидирован. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 400 кв. м", — говорится в сообщении.

Причина пожара выясняется. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 56 человек и 17 единиц техники.