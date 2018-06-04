В Махачкале горит мебельный цех 

В Махачкале пожарные борются с пожаром, вспыхнувшим в мебельном цехе. О происшествии сообщили СМИ представители пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану.
Как уточняется, информация о возгорании в мебельном цехе по адресу Бейбулатова, 7 «а» поступила на пульт в 00:20 по местному времени в понедельник, 4 июня. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия, передает агентство «Интерфакс».
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В настоящее время уточняются данные о площади возгорания.