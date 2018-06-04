В Гватемале шесть человек погибли в результате мощного извержения вулкана

Мощное извержение вулкана Фуэго началось в небольшой центральноамериканской республике Гватемала, погибли шесть человек, еще 20 ранены, сообщает национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий.

Как сообщает мексиканский канал TV Azteca, нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы. Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора".