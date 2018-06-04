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Здание горело в Лыскове утром 3 июня
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Здание горело в Лыскове утром 3 июня 

Newsroom24 22 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар начался после 9 часов утра. Обгорело имущество на площади 2 кв.м. Пожар тушили 16 человек и 4 машины.
Фото МЧС
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