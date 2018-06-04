Здание горело в Лыскове утром 3 июня

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар начался после 9 часов утра. Обгорело имущество на площади 2 кв.м. Пожар тушили 16 человек и 4 машины.