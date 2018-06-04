Ещё
Здание горело в Лыскове утром 3 июня
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Здание горело в Лыскове утром 3 июня
Newsroom24
22 минуты назад
Комментарии
Фото:
Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар начался после 9 часов утра. Обгорело имущество на площади 2 кв.м. Пожар тушили 16 человек и 4 машины.
Фото
МЧС
Newsroom24: последние новости
Два дома горевших дома тушили в Нижегородской области 2 июня
Опубликовано видео урагана в Нижнем Новгороде
8 пожаров произошли в Нижегородской области 23 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ВСУ объяснили экстремальное барражирование Су-25
123
Европа готовит ответный удар
159
В бундестаге позвали РФ в G8 решить проблемы Европы
60
В Британии придумали новый способ насолить России
22
В Сирии началась вторая фаза «Облавы»
82
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары
Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика
Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия
Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина
В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия
В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия
Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение