Стало известно, как пойдет мощный тайфун, угрожающий Приморью

Метеоэксперт определил несколько траекторий, согласно которым будет двигаться первый в этом году мощный тайфун, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».

Согласно компьютерным моделям, среди всех вариантов развития событий есть две траектории, по которым вихрь выйдет в Японском море и пойдет на Приморье. Сейчас точно известно, что стихия направится в сторону японских островов, после чего может уйти на восток.

Как сообщалось, в первой декаде июня в Тихом океане ожидается зарождение тропической депрессии, формирование которой уже начинается. Набирая силу, эта депрессия достигнет стадии тайфуна. Некоторые модели, в том числе GFS, уже рисуют выход тайфуна на юг Японии

«Что касается возможного выхода тайфуна в Японское море, то такая вероятность всегда есть, но на данный момент Японское море для тайфуна слишком холодное, и он здесь не жилец. Ну а вообще, раньше тайфуны в июне выходили в Японское море, поэтому вероятность исключать никогда нельзя», — пишет метеоэксперт.

Ранее сообщалось, что, по информации портала «Маглипогода», ориентировочно 5 или 6 июня начнет образовываться тропический циклон, который, возможно, достигнет силы тайфуна. В случае зарождения тропического циклона есть большая вероятность движения его в сторону японских островов. На данный момент есть вероятность появления тайфуна примерно 7 или 8 июня.