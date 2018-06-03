Ещё
Стало известно, как пойдет мощный тайфун, угрожающий Приморью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, как пойдет мощный тайфун, угрожающий Приморью 

Primpress 33 минуты назад
Фото: Primpress
Метеоэксперт определил несколько траекторий, согласно которым будет двигаться первый в этом году мощный тайфун, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».
Согласно компьютерным моделям, среди всех вариантов развития событий есть две траектории, по которым вихрь выйдет в Японском море и пойдет на Приморье. Сейчас точно известно, что стихия направится в сторону японских островов, после чего может уйти на восток.
Как сообщалось, в первой декаде июня в Тихом океане ожидается зарождение тропической депрессии, формирование которой уже начинается. Набирая силу, эта депрессия достигнет стадии тайфуна. Некоторые модели, в том числе GFS, уже рисуют выход тайфуна на юг Японии.
«Что касается возможного выхода тайфуна в Японское море, то такая вероятность всегда есть, но на данный момент Японское море для тайфуна слишком холодное, и он здесь не жилец. Ну а вообще, раньше тайфуны в июне выходили в Японское море, поэтому вероятность исключать никогда нельзя», — пишет метеоэксперт.
Ранее сообщалось, что, по информации портала «Маглипогода», ориентировочно 5 или 6 июня начнет образовываться тропический циклон, который, возможно, достигнет силы тайфуна. В случае зарождения тропического циклона есть большая вероятность движения его в сторону японских островов. На данный момент есть вероятность появления тайфуна примерно 7 или 8 июня.
Primpress: последние новости
В 700 километрах от Владивостока произошло землетрясение Во Владивостоке припаркованные автомобили помешали пожарным Во Владивостоке во время пожара спасен один человек, десять – эвакуированы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Руслан» отказались считать «украинским эксклюзивом»285
В Сирии началась вторая фаза «Облавы»22
Захарова обвинила Совбез ООН во лжи93
Охотник за ураганами снял на видео летающих коров20
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича673
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Катастрофы
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение