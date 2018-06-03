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В Баку произошел сильный пожар на свалке покрышек
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В Баку произошел сильный пожар на свалке покрышек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На территории одного из заводов в Бинагадинском районе Баку загорелся склад использованных автомобильных покрышек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС страны.
В ведомстве подтвердили, что возгорание произошло на свалке автомобильных шин, расположенной на территории Бинагадинского района.
"В результате пожара воспламенились кучи покрышек. На место происшествия стянуты бригады пожарных МЧС. Пока устранить пожар не удалось. Ведутся работы в этом направлении", — сообщили в МЧС.
На месте происшествия находятся силы государственной противопожарной службы и службы спасения особого риска МЧС.
1 июня площадь возгорания полигона твердых бытовых отходов «Часцы» в Одинцовском районе Московской области выросла до гектара.
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