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Шквалистый ветер ожидается в ближайшее время в Подмосковье и Новой Москве
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Шквалистый ветер ожидается в ближайшее время в Подмосковье и Новой Москве 

ТАСС 5 июня 2018
Фото: Одинцово-ИНФО
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о шквалистом ветре в ближайший час.
"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до 22:00 мск 5 июня в отдельных районах Московской области ожидается шквалистое усиление ветра до 14-19 м/с", — сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
Столичный главк МЧС также распространил экстренное предупреждение о шквалистом усилении ветра до 14-19 м/с в Троицком и Новомосковском административном округах.
При усилении ветра спасатели рекомендуют закрывать окна и форточки, убрать вещи с балконов, а машины парковать в гараже или вдали от деревьев.
ТАСС: последние новости
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