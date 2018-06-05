Шквалистый ветер ожидается в ближайшее время в Подмосковье и Новой Москве

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до 22:00 мск 5 июня в отдельных районах Московской области ожидается шквалистое усиление ветра до 14-19 м/с", — сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Столичный главк МЧС также распространил экстренное предупреждение о шквалистом усилении ветра до 14-19 м/с в Троицком и Новомосковском административном округах.

При усилении ветра спасатели рекомендуют закрывать окна и форточки, убрать вещи с балконов, а машины парковать в гараже или вдали от деревьев.