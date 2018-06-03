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В США торнадо поднял в воздух коров: видео
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В США торнадо поднял в воздух коров: видео 

Gismeteo 2 часа назад
Известный американский метеоролог и охотник за торнадо Рид Тиммер снял на видео смерч, который поднял в воздух коров. Тиммер наблюдал торнадо из кабины арендованного автомобиля. Через некоторое время после того, как атмосферный вихрь начал рапространяться вниз и его хобот коснулся земли, в воздухе стали заметны несколько коров, беспомощно кружившиеся вокруг. В дальнейшем смерч начал движение по направлению к машине метеоролога и тот поспешил отъехать на безопасное расстояние, продолжив наблюдение с другой позиции.
Торнадо прошел в 24 км к северо-западу от города Шайенн (столица штата Вайоминг) 27 мая. Смерч разрушил множество построек, однако обошел город стороной. По словам Тиммера, это был третий или четвертый торнадо, произведенный этим штормом, и, скорее всего, их будет больше. Из-за спущенной шины автору видео пришлось подбираться к торнадо объездными путями, по машине бил град, в нее попадали мелкие камни и пыль. В конце видно, что у автомобиля треснуло лобовое стекло.
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