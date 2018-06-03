В аэропорту Казахстана самолет при посадке выкатился за пределы полосы

АЛМА-АТА, 3 июн — РИА Новости . Самолет Boeing-737 казахстанской авиакомпании «Скат» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после посадки в Костанае (административный центр Костанайской области республики), никто из находившихся на борту не пострадал, сообщил в воскресенье Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию страны.

"Сегодня самолет Boeing-737 авиакомпании «Скат», выполнявший рейс по маршруту Алматы-Костанай, после посадки выкатился на левую боковую полосу безопасности. На борту находилось 80 пассажиров, пострадавших нет", — говорится в сообщении комитета.

По информации авиационных властей, начато расследование причин происшествия.