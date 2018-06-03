Ветер до 21 метра в секунду и гроза: ​на Казань снова надвигается шторм 

На Татарстан снова надвигается шторм. Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре, порывами до 21 м/с по республике и до 18 м/с в Казани. Непогода ожидается сегодня ночью и завтра днем, 4 июня. Спасатели МЧС во время непогоды рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и крупных деревьев. Прошедший по территории Татарстана 30 мая циклон стал причиной гибели женщины в Муслюмовском районе. Еще семь человек оказались в больницах с травмами. Ураган привел к отключению электричества в десятках населенных пунктов и значительных разрушений в Казани и по республике.