Ещё
Ветер до 21 метра в секунду и гроза: ​на Казань снова надвигается шторм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветер до 21 метра в секунду и гроза: ​на Казань снова надвигается шторм 

Казанский репортер 45 минут назад
Фото: Казанский репортер
На Татарстан снова надвигается шторм. Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре, порывами до 21 м/с по республике и до 18 м/с в Казани. Непогода ожидается сегодня ночью и завтра днем, 4 июня. Спасатели МЧС во время непогоды рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и крупных деревьев. Прошедший по территории Татарстана 30 мая циклон стал причиной гибели женщины в Муслюмовском районе. Еще семь человек оказались в больницах с травмами. Ураган привел к отключению электричества в десятках населенных пунктов и значительных разрушений в Казани и по республике.
Казанский репортер: последние новости
Татарстанец оштрафован за сокрытие останков убитого на 10 тысяч рублей Семьей погибшей в результате урагана в Татарстане выделят 1 млн рублей После урагана в Татарстане без света остались несколько тысяч человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича136
Погибли двое военных Северного флота118
Австрия закроет небо из-за Путина734
СБУ объяснила скандал с российской журналисткой193
Поклонскую взбесила княгиня Романова311
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
04:15
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко
СНГ В мире
01:39
Поклонскую взбесила княгиня Романова
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение