Ветер до 21 метра в секунду и гроза: ​на Казань снова надвигается шторм 

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Татарстанец оштрафован за сокрытие останков убитого на 10 тысяч рублей

Семьей погибшей в результате урагана в Татарстане выделят 1 млн рублей

После урагана в Татарстане без света остались несколько тысяч человек