В Казахстане самолет после посадки выкатился за пределы полосы

В казахстанском Костанае Boeing-737 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает телеканал «МИР 24».

Самолет принадлежит местной авиакомпании «Скат» , он выполнял рейс по маршруту Алматы — Костанай. На борту находились 80 пассажиров. Пострадавших нет. Начато расследование причин происшествия.

Напомним, накануне на юге американского штата Калифорния студентка авиационного училища посадила легкомоторный самолет на оживленной трассе. Для остальных участников дорожного движения он стал полной неожиданностью и создал десяток аварийных ситуаций. Однако чудом никто не пострадал. Как выяснилось потом, в полете у машины возникли проблемы с двигателем.

А вот в мае жесткая посадка вертолета в Хабаровском крае закончилась не так удачно. И хотя при самой посадке никто не пострадал, зато после у одного из пассажиров случился сердечный приступ, в результате которого он скончался.

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