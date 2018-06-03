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В Тунисе при кораблекрушении погибли 37 нелегальных мигрантов
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В Тунисе при кораблекрушении погибли 37 нелегальных мигрантов 

РИА Новости 50 минут назад
КАИР, 3 июн — РИА Новости. Тунисские спасатели извлекли тела 37 нелегальных мигрантов, утонувших в результате кораблекрушения в Средиземном море у побережья Туниса, говорится в сообщении МВД этой североафриканской страны.
Кроме того, удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда африканских стран.
По информации министерства, в субботу около 23 часов по местному времени спасатели получили информацию о терпящем бедствие судне в 16 морских милях от портового города Сфакс.
К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы с участием военных и гражданских служб.
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