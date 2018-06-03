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В Тунисе число жертв кораблекрушения возросло до 46 человек
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В Тунисе число жертв кораблекрушения возросло до 46 человек 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КАИР, 3 июн — РИА Новости. Число жертв кораблекрушения у берегов Туниса возросло до 46 человек, сообщил представитель минобороны (МО) страны.
"Спасатели извлекли тела 46 человек с затонувшего судна", — сказал представитель МО, слова которого приводит тунисская радиостанция Mosaique FM.
Ранее сообщалось, что береговым службам удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда других африканских стран.
Рыболовецкое судно, на борту которого, по некоторым данным, находилось порядка 180 нелегальных мигрантов, затонуло в ночь на воскресенье в 16 морских милях от портового тунисского города Сфакс.
К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели, которые до сих пор продолжают поиски выживших и извлекают тела погибших.
Прокуратура Туниса начала расследование факта оказания незаконных услуг, которые привели к гибели людей.
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