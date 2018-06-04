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У берегов Туниса найдены 48 тел
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У берегов Туниса обнаружили 48 тел мигрантов 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
В результате крушения лодки у побережья провинции Сфакс на юго-востоке Туниса погибли 48 мигрантов. Власти республики отметили, что это не окончательная цифра, так как поисковая операция продолжается.
Как передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, сигнал бедствия с тонущей рыболовецкой лодки поступил в субботу в 22:45 по местному времени. Подразделения Национальной гвардии и ВМС страны спасли 67 человек.
Добавим, что Европа сейчас переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Только по официальным данным, за полгода в Европу морским путем прибыли более 110 тысяч человек.
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