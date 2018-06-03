Самолет Boeing 737 после посадки в Костанае выкатился за пределы полосы 

АСТАНА, 3 июня. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 авиакомпании SCAT Airlines выкатился в воскресенье за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту казахстанского города Костанай, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
В сообщении, размещенном на официальной странице ведомства в Facebook отмечается, что самолет, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата — Костанай, после посадки выкатился на левую боковую полосу безопасности. «На борту находились 80 пассажиров, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Начато расследование причин происшествия.