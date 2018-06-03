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Автомобиль сгорел в Советском районе ночью 2 июня
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Автомобиль сгорел в Советском районе ночью 2 июня
Newsroom24
1 час назад
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Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре поступило в 23.12. Автомобиль обгорел на площади 2 кв.м.
Пожар тушили 5 человек.
Ранее сообщалось о том, что автомобиль сгорел в Афонино 13 мая.
Фото
МЧС
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