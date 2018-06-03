Автомобиль сгорел в Советском районе ночью 2 июня

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в 23.12. Автомобиль обгорел на площади 2 кв.м.

Пожар тушили 5 человек.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль сгорел в Афонино 13 мая.