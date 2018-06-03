Гроза и ветер: в Самарской области опять объявили штормовое предупреждение

Самарской области ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщают в региональном управлении МЧС России со ссылкой на Приволжское УГМС, в ближайшие 1-3 часа местами пройдет гроза с шквалистым усилением ветра до 15-18 метров в секунду. Поэтому в губернии объявили штормовое предупреждение.

— Такая погода может сохраниться ночью и утром в понедельник, 4 июня, — сообщают в МЧС. При этом, согласно прогнозу синоптиков, днем потеплеет до 27 градусов.

Непогода держится в Самарской области уже несколько дней. 30 мая на столицу региона и другие муниципалитеты обрушился ураган. К каким последствия это привело, смотрите в репортаже 63.ru.