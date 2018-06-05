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Тонувшую женщину спасли на юге Москвы
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Тонувшую женщину спасли на юге Москвы 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Женщину, которая чуть не утонула в Борисовских прудах на юге столицы, успели вовремя вытащить из воды, сообщает телеканал «360».
Во время патрулирования спасатели МГПСС заметили женщину, которая тонула и просила помощи в 70 метрах от берега. Они немедленно подняли ее с поверхности воды и доставили на станцию.
Пострадавшей оказалась 50-летняя женщина, которая была сильно пьяна. Сотрудники экстренной службы попытались получить данные о ней, однако женщина не стала говорить. Спасатели вызвали полицию, обстоятельства инцидента выясняются.
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