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Спасатели вытащили из воды тонувшую на Борисовских прудах москвичку
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Спасатели вытащили из воды тонувшую на Борисовских прудах москвичку 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В момент происшествия женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Столичные спасатели вытащили из воды тонувшую женщину. Инцидент произошел вечером 4 июня на Борисовских прудах в Южном административном округе Москвы.
— Во время патрулирования спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) заметили женщину, которая барахтались в воде, просила о помощи. В 19:36 она была поднята с поверхности воды, доставлена на станцию, — сообщили «ВМ» в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Уточняется, что пострадавшей около 50 лет, в момент происшествия женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спасатели вызвали полицию.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что случай произошел в 150 метрах от от поисково-спасательной станции «Борисовская» и в 70 метрах от берега.
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