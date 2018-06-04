Спасатели вытащили из воды тонувшую на Борисовских прудах москвичку

В момент происшествия женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Столичные спасатели вытащили из воды тонувшую женщину. Инцидент произошел вечером 4 июня на Борисовских прудах в Южном административном округе Москвы

— Во время патрулирования спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) заметили женщину, которая барахтались в воде, просила о помощи. В 19:36 она была поднята с поверхности воды, доставлена на станцию, — сообщили «ВМ» в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Уточняется, что пострадавшей около 50 лет, в момент происшествия женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спасатели вызвали полицию.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что случай произошел в 150 метрах от от поисково-спасательной станции «Борисовская» и в 70 метрах от берега.

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