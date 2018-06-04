Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя и сильного ветра

Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с похолодания и усиления ветра, сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 4 июня, в городе будет облачно, воздух прогреется только до 20°С. Пройдут кратковременные дожди.

Скорость ветра составит до 12 метров в секунду, в прибрежных районах ветер подует со скоростью до 15 метров в секунду.

На неделе погода в Северной столице испортится: ожидается похолодание до 14°С.