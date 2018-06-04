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Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя и сильного ветра
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Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя и сильного ветра 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с похолодания и усиления ветра, сообщает региональный Гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 4 июня, в городе будет облачно, воздух прогреется только до 20°С. Пройдут кратковременные дожди.
Скорость ветра составит до 12 метров в секунду, в прибрежных районах ветер подует со скоростью до 15 метров в секунду.
На неделе погода в Северной столице испортится: ожидается похолодание до 14°С.
Напомним, ранее МЧС объявила в Петербурге оранжевый уровень опасности из-за надвигающегося шторма.
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